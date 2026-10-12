Investigan presuntos abusos policiales en protestas del IMSS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que abrió una investigación administrativa por tres presuntos casos de uso indebido de la fuerza policial durante la intervención para liberar vialidades bloqueadas por manifestantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el viernes 9 de octubre.

Los casos señalados en videos difundidos en redes sociales ocurrieron en Viaducto, Circuito Interior y avenida Plutarco Elías Calles. La Dirección General de Asuntos Internos analiza las imágenes para determinar si la actuación de los policías se apegó a los protocolos y disposiciones aplicables.

En una tarjeta informativa de este domingo 11 de octubre, la SSC sostuvo que el dispositivo se desarrolló conforme al protocolo de manifestaciones de la capital, de manera ordenada y sin que se registraran personas lesionadas ni conatos de violencia durante la intervención policial.

La dependencia explicó que había aproximadamente 23 bloqueos simultáneos que provocaban problemas de movilidad, obstaculizaban el paso de vehículos de emergencia y generaban riesgos de confrontaciones y atropellamientos. Por ello, durante la tarde desplegó a policías metropolitanos y preventivos en los cuatro puntos de mayor conflictividad para encauzar a los manifestantes hacia las banquetas y restablecer la circulación, sin impedir la continuidad de las protestas.

La SSC señaló que cualquier actuación que pudiera contravenir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos será investigada y, en su caso, sancionada conforme a la normatividad vigente.

Con información de López-Dóriga Digital