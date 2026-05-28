Participa SSPE en mesa de análisis de AMIS sobre movilidad

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, participó en una mesa de análisis organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para abordar estrategias que permitan mejorar la movilidad y reducir afectaciones viales derivadas de accidentes menores en la ciudad de Chihuahua.

El subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada, participó en la mesa de diálogo titulada “¿Cuándo un choque menor detiene una ciudad? ¿Liberar la vía o esperar al ajustador?”, en la que se analizaron propuestas para agilizar la atención de incidentes viales y disminuir congestionamientos.

Durante su intervención, el subsecretario destacó que esta participación responde a las instrucciones del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, de mantener una coordinación permanente con la iniciativa privada y distintos sectores de la sociedad para fortalecer las condiciones de movilidad y seguridad vial en Chihuahua.

En la mesa de análisis participaron integrantes del Consejo Consultivo de Vialidad, directivos de la AMIS y representantes de agencias de seguros viales, quienes intercambiaron experiencias y propuestas enfocadas en mejorar los protocolos de atención en accidentes menores y optimizar el flujo vehicular en la capital del estado.

La SSPE reiteró que continuará impulsando espacios de colaboración con organismos empresariales y especialistas para fortalecer las estrategias de movilidad y seguridad vial en beneficio de las y los chihuahuenses.