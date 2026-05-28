Presenta Gilberto Loya avances de la Torre Centinela ante Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó un recorrido y presentación de resultados de la Torre Centinela ante integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, quienes conocieron de primera mano la operación del centro de mando y los avances del sistema tecnológico de seguridad implementado en la entidad.

Durante la visita, las y los asistentes observaron el funcionamiento operativo de la Plataforma Centinela, así como las capacidades de monitoreo, seguimiento e inteligencia que actualmente fortalecen las acciones de seguridad en Ciudad Juárez y el resto del estado.

El presidente del Consejo del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, Vicente López Zulueta, destacó que la obra representa un parteaguas para la seguridad y el desarrollo urbano de la frontera.

“Ya prácticamente concluida la obra de la Torre Centinela y de todo este sistema, tuvimos la oportunidad de ver la operación del centro de mando. Desde mi punto de vista es un detonante para una recuperación del centro de Ciudad Juárez”, expresó.

Asimismo, reconoció la complejidad técnica y operativa del proyecto, al señalar que se trata de una de las obras más importantes y difíciles ejecutadas en la ciudad en materia de infraestructura tecnológica y seguridad.

López Zulueta destacó que el optimismo del sector de ingenieros se basa en los resultados observados durante la demostración del sistema, especialmente en el seguimiento de delitos y la capacidad operativa del centro de mando.

“Creo que es un parteaguas en la historia de la seguridad”, concluyó.

La SSPE reiteró que la Torre Centinela consolida un modelo de seguridad basado en tecnología, inteligencia y coordinación estratégica, con el objetivo de fortalecer la paz y brindar mayor protección a las familias chihuahuenses.