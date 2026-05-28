Amplían convocatoria del programa Chihuahua en Taiwán por alta participación

– _Se entregarán 15 becas para fortalecer el desarrollo en Inteligencia Artificial y Automatización_

Gracias a la respuesta de las y los estudiantes chihuahuenses, el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (Inadet) amplió hasta el 31 de mayo, la convocatoria para integrar la segunda generación del Programa de Desarrollo de Talento Chihuahuense en Taiwán.

Al momento se han registrado más de 200 estudiantes de distintos municipios a este programa, en el que el Gobierno del Estado invierte 11.5 millones de pesos (mdp) con el objetivo de desarrollar capital humano altamente capacitado en sectores estratégicos.

Mediante esta iniciativa se otorgarán 15 becas completas para que estudiantes chihuahuenses viajen al país asiático, y reciban formación especializada en áreas como Inteligencia Artificial y Automatización.

Héctor Duarte, quien forma parte del equipo de instructores de Cenaltec Chihuahua e integró la primera generación, expresó que así como él cumplió ese sueño, espera que muchos más jóvenes también puedan hacerlo.

Dijo que en Chihuahua hay talento y que se debe aprovechar estas oportunidades para fortalecer la industria del estado, en temas innovadores y de alta tecnología.

Actualmente, un importante porcentaje de los integrantes de la primera generación ya trabaja en empresas relacionadas con la industria de semiconductores y tecnología avanzada.

Entre los principales requisitos para participar se encuentran: ser residente de Chihuahua, cursar el último año de licenciatura o ingeniería, contar con promedio mínimo de 8.5, pasaporte y visa vigente, acreditar nivel de inglés B2 y aprobar el examen de conocimientos.

La revisión de aplicaciones se realizará del 1 al 3 de junio, el examen de conocimientos el 15 de junio y los resultados oficiales se darán a conocer el 22 de junio. La estancia en Taiwán se llevará a cabo de septiembre de 2026 a febrero de 2027.

Las y los estudiantes interesados pueden consultar la convocatoria y realizar su registro en el micrositio: itri.inadet.com.mx, a través de la página del Inadet. Para atención directa se encuentra disponible el correo: postulantestaiwan@inadet.edu.mx.