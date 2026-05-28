Detienen en operativo de prevención a masculino en posesión de narcóticos

Durante un operativo conjunto coordinado por la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), para la prevención y combate de ilícitos en la ciudad de Chihuahua, fue detenido en flagrancia un masculino de nombre Óscar Manuel V. P., por delitos contra la salud.

La acción policial se efectuó ayer miércoles 27 de mayo, en el cruce de las calles 44 y Ponce de León, de la colonia Dale, en donde se le aseguró 16 envoltorios de plástico transparente que contenían metanfetamina, con un peso aproximado de 12.8 gramos.

La persona detenida junto con el narcótico, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, autoridad que continuará con las indagatorias correspondientes.

En el operativo participaron agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la FDZC, elementos de la de Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y elementos del Ejército Mexicano.

Durante el operativo conjunto se efectuaron recorridos de prevención por calles de las colonias Centro, Campesina, Cerro de la Cruz, Rosario, y Dale.

Con la permanencia de dichos operativos, se asegura la tranquilidad de los ciudadanos con la pronta actuación de los elementos policiacos resguardando la región.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).