Aumenta Pensiones Civiles cobertura de atención con “Brigada PCE + cerca de ti”

– _Cuenta con unidades móviles de laboratorio y mastografía, además de módulos de prevención, nutrición, salud mental, odontología y prestaciones_

Pensiones Civiles del Estado (PCE) puso en marcha la estrategia estatal “Brigada PCE + cerca de ti”, con el objetivo de ampliar la cobertura y acercar los servicios médicos y administrativos a la derechohabiencia.

Se trata de un modelo de atención itinerante que recorre las delegaciones para brindar atención médica y orientación, que a la fecha tuvo presencia en Ciudad Juárez, la región de Paquimé, Nuevo Casas Grandes y Janos.

La brigada cuenta con una unidad móvil de laboratorio y mastografía, además de módulos de prestaciones, odontología, prevención, nutrición, vacunación, atención médica, salud mental y salud bucal, para facilitar el acceso a acciones preventivas, así como seguimiento médico.

El director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, destacó que esta estrategia busca acercar la atención directamente a las y los derechohabientes, esquema en el cual se prioriza la prevención y el diagnóstico oportuno.

“Con la Brigada PCE + cerca de ti acercamos servicios directamente a las delegaciones, facilitamos el acceso, además de promover la detección temprana de enfermedades y fortalecer la salud de nuestra derechohabiencia.”, expresó.

En dichas jornadas se efectuaron mil 374 acciones preventivas, entre las que destacan pruebas rápidas de sífilis y VIH, toma de presión arterial, medición de glucosa, Papanicolaou, vacunación y orientaciones de salud, además de 242 estudios de laboratorio y 87 mastografías.

Asimismo, se brindaron 130 gestiones médicas, 125 orientaciones odontológicas, 83 atenciones de nutrición y 50 de salud mental, en beneficio de más de 260 derechohabientes.

En el módulo de Prestaciones, 158 derechohabientes actualizaron sus datos y se emitieron 93 credenciales para jubilados y pensionados de la institución.

En las próximas semanas, la Brigada PCE + cerca de ti visitará los municipios de Cuauhtémoc, Parral, Jiménez, Camargo, Delicias y Saucillo.