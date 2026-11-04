Listo el armado del nuevo acelerador lineal, tramitarán permiso para iniciar con pruebas

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza manifestó que en días pasados se concluyó con la instalación del nuevo acelerador lineal en el Centro Estatal de Cancerología en la ciudad de Chihuahua.

Posteriormente, la semana que entra acudirá a Ciudad de México para tramitar ante el Instituto Nacional de Energía Nuclear el permiso necesario para comenzar las pruebas.

Una vez que se ponga en marcha el segundo acelerador lineal, el Centro Estatal de Cancerología tendrá la capacidad de duplicar el número de tratamientos a personas con cáncer. El equipo fue donado por una asociación internacional y en meses pasados se construyó un nuevo bunker para albergar el nuevo acelerador lineal.