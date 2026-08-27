Participa la UACH en la entrega de los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2025

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, asistió al Palacio Legislativo de San Lázaro para realizar la respectiva entrega de los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2025 de la UACH.

Dicha entrega es coordinada por las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación, como parte del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que realizan anualmente las universidades que conforman a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En este sentido, Rivera Campos destacó que este ejercicio es de gran importancia para las universidades, especialmente para aquellas que son autónomas: “sumamos esfuerzos como equipo, tanto ANUIES como las universidades, la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, a fin de transitar en ese camino de transparencia, de rendición de cuentas, que es una prioridad para nuestra universidad”.

De igual manera, declaró que es muy importante que se conozcan las necesidades que atraviesa el sector académico. Añadió que es necesario valorar cada parte del recurso que se les entrega y sacarle el mayor provecho posible con este tipo de ejercicios.

Cabe mencionar que la entrega de estados financieros se realiza desde hace 20 años en la Cámara de Diputados y cuenta la participación de 35 universidades públicas estatales.