Asegura Policía Municipal pick up relacionada con presunto fraude

–Gracias a las Cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua



Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguraron una pick up GMC Sierra, modelo 2008, color azul, presuntamente relacionada con un caso de fraude por cheque sin fondos.

La intervención se realizó luego de que el Departamento de Policía Cibernética ubicara el vehículo a través de las cámaras PECUU por lo que se alertó a la Subdirección de Inteligencia sobre la circulación del vehículo por la avenida 20 de Noviembre y Pacheco.

Agentes de la Unidad Especializada en Delitos de Género lograron ubicar e interceptar la pick up en el cruce de avenida Pacheco y calle Juan Aldama, en la colonia Arquitectos, donde le marcaron el alto al conductor, identificado como Kevin Daniel D. M., de 26 años, quien manifestó que el vehículo pertenecía a su patrón, quien presuntamente lo había adquirido aproximadamente dos semanas antes.

La unidad fue asegurada junto con la papelería correspondiente y trasladada al corralón del C4, para posteriormente quedar a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de continuar con las investigaciones.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.