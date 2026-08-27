Muere hombre dentro de camión estacionado en el Complejo Industrial Chihuahua

Un hombre de aproximadamente 40 años fue encontrado sin vida dentro de un camión tipo rabón, luego de que compañeros de su empresa acudieran a buscarlo al no tener comunicación con él.

El hecho se registró en la calle Luis G. Urbina, en el cruce con José Vasconcelos, dentro del Complejo Industrial Chihuahua, donde se encontraba estacionada la unidad de la empresa Corina, con número económico TH-520313.

Según los primeros datos, el hombre había llegado desde el día anterior para realizar una descarga en una empresa de la zona y posteriormente permaneció estacionado en el sector.

Al pasar el tiempo y no tener información sobre él, personal de la empresa acudió al lugar para localizarlo. Al revisar el camión, encontraron al trabajador en el interior y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal acudieron al sitio y acordonaron el área para permitir el desarrollo de las primeras investigaciones.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado tomó el control de la escena y comenzó con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha establecido la causa de muerte, por lo que será mediante los estudios periciales y la necropsia como se determine qué provocó el fallecimiento del hombre.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del caso.