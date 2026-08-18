Pareja resulta lesionada tras volcar en barranco de la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua

Chihuahua, Chih.— Una pareja resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba saliera del camino y volcara en el kilómetro 25 de la carretera Cuauhtémoc-Chihuahua, en el sentido hacia la capital del estado.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet Aveo blanco perdió el control debido al pavimento mojado, derrapó y salió de la carretera, terminando volcado sobre el toldo al fondo de un barranco de aproximadamente cinco metros de profundidad. Personas que circulaban por la zona auxiliaron a los tripulantes mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la pareja y posteriormente la trasladaron para recibir atención médica. Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del accidente y de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió.