Pareja en motocicleta sufren accidente en colonia Villa

Una pareja de motociclistas habrían omitido el alto. Debido a esto, se impactan de manera lateral en contra de una pickup Ford F 150 en color negro, la cual circulaba en sentido este-oeste.

El hombre de aproximadamente 35 años resultó con una fractura en su pierna izquierda debido al fuerte encontronazo.



Asimismo, una mujer de la misma edad viajaba como acompañante, la cual también salió proyectada y presentó algunas lesiones en el rostro con sangrado activo. El incidente tuvo lugar sobre el cruce de las calles 2 de octubre y Diego Lucero en la colonia Villa, al norte de la ciudad.