Pareja agrede con bat y navaja a guardia en Bodega aurrera de la Villita

Un hombre y una mujer llegaron a la tienda Aurrerá las torres ubicada Sobre la avenida Tecnológico cruce con Francisco Villa en la colonia Villa Nueva armados con una navaja y un bat donde amenazaron y agredieron al guardia de seguridad.

Esto al parecer por una discusión añeja, los agresores al no lograr al cien por ciento su cometido, lograron huir a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta de color verde.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar para atender el reporte, asimismo, acudieron elementos de la policía estatal.

De los agresores no se supo el rumbo, sin embargo, empezaran con las indagatorias debido a los golpes.