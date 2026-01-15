Papa León XIV manifiesta su deseo de visitar México

El papa León XIV manifestó su deseo de visitar México, a fin de encomendar su pontificado a la virgen de Guadalupe.

El sumo pontífice se reunió este 14 de enero con el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes.

Durante la audiencia, el cardenal mexicano informó de los avances y el proceso sinodal que se vive en la Arquidiócesis Primada de México.

El papa León XIV agradeció el trabajo y compromiso de los sacerdotes, las comunidades religiosas, los agentes de pastoral y los laicos, y animó a fortalecer la escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral.

También expresó su alegría por la peregrinación que la Arquidiócesis realizará este sábado 17 de enero a la Basílica de Guadalupe, con la cual se abrirá el tiempo de peregrinaciones de este 2026.

Tras la reunión, la Arquidiócesis invitó a los fieles a unirse en oración por el santo padre, por su ministerio y por los frutos del camino sinodal que se efectúa.

Con información de López-Dóriga Digital

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp