Papa León XIV manifiesta su deseo de visitar México

El papa León XIV manifestó su deseo de visitar México, a fin de encomendar su pontificado a la virgen de Guadalupe.

El sumo pontífice se reunió este 14 de enero con el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes.

Comunicado oficial: El Cardenal Carlos Aguiar Retes se reunió con el Papa León XIV para compartir el caminar sinodal de la Iglesia en México. pic.twitter.com/MnXKRNxrl6 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) January 14, 2026

Durante la audiencia, el cardenal mexicano informó de los avances y el proceso sinodal que se vive en la Arquidiócesis Primada de México.

El papa León XIV agradeció el trabajo y compromiso de los sacerdotes, las comunidades religiosas, los agentes de pastoral y los laicos, y animó a fortalecer la escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral.

También expresó su alegría por la peregrinación que la Arquidiócesis realizará este sábado 17 de enero a la Basílica de Guadalupe, con la cual se abrirá el tiempo de peregrinaciones de este 2026.

Tras la reunión, la Arquidiócesis invitó a los fieles a unirse en oración por el santo padre, por su ministerio y por los frutos del camino sinodal que se efectúa.

Con información de López-Dóriga Digital