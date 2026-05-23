PAN acusa persecución política contra Maru Campos tras citatorio de la FGR: Jorge Romero

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, acusó al Gobierno federal de emprender una persecución política contra opositores, luego de que la Fiscalía General de la República citara a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Romero Herrera afirmó que la acción de la FGR “no es ninguna sorpresa” y calificó al actual Gobierno federal como un “gobierno surrealista de cuarta”, al asegurar que ha optado por la persecución de sus opositores políticos.

“El día llegó. Citan a comparecer a la gobernadora Maru Campos. La verdad es que ya se habían tardado”, expresó el líder panista, quien sostuvo que la mandataria estatal es señalada por el presunto delito de haber desmantelado un narcolaboratorio.

El dirigente del PAN contrastó el caso con la situación política en Sinaloa y acusó al Gobierno federal de proteger a personajes ligados a Morena. “Al gobernador morenista de Sinaloa, acusado por una corte de cogobernar con el crimen organizado, no se le toca ni con el palo de uno, al contrario, se le defiende desde las mañaneras”, señaló.

Romero Herrera aseguró que el verdadero “fuero” en el país es pertenecer a Morena y sostuvo que la administración federal “persigue opositores y cubre delincuentes”.

Asimismo, afirmó que no existe preocupación al interior de Acción Nacional respecto al proceso contra la gobernadora chihuahuense. Explicó que cualquier acción legal en su contra tendría que pasar por el Congreso local de Chihuahua.

“Nada le podrán hacer a Maru Campos”, declaró el dirigente nacional panista, quien además adelantó movilizaciones y muestras de respaldo ciudadano hacia la mandataria estatal.

“Prepárense para observar el nivel de apoyo ciudadano, chihuahuense y nacional que le daremos a nuestra gobernadora”, expresó.

Finalmente, Romero Herrera afirmó que, según estudios y mediciones internas, la supuesta persecución política ha fortalecido políticamente a la mandataria estatal y al PAN.

“Con toda esta persecución ridícula nos están haciendo un inmenso favor. Al tiempo. La patria es primero”, concluyó.