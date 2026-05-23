Celebra Marco Bonilla a más de mil madres de Santa Isabel en su día

Por invitación del alcalde de Santa Isabel, Fernando Ortega, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, convivió con más de mil 100 madres de familia durante un festejo realizado con motivo del Día de las Madres.

En un ambiente de convivencia, música y celebración, Marco Bonilla reconoció el papel de las mamás como el corazón de las familias y destacó la fortaleza con la que diariamente sacan adelante a sus hijos y a Chihuahua.

Durante su mensaje, compartió parte de su historia personal y recordó el esfuerzo de su madre para apoyarlo en su formación y ayudarlo a salir adelante.

Asimismo, señaló que Chihuahua enfrenta retos importantes en materia de seguridad, economía y salud, por lo que llamó a mantenerse unidos para defender al estado y seguir construyendo un mejor futuro para las nuevas generaciones.

“Juntas y juntos debemos de defender a Chihuahua para resistir ante la adversidad que estamos viviendo y seguir luchando por un futuro en el que niñas y niños puedan vivir y salir a la calle sin miedo. No están solas, somos muchos los que estamos dispuestos a defender nuestra tierra”, expresó.

Por su parte, el alcalde Fernando Ortega agradeció la presencia de las asistentes y reconoció el esfuerzo diario que realizan las madres de Santa Isabel por sus familias y su comunidad.

En el encuentro también participó el senador Mario Vázquez, quien felicitó a las mamás y llamó a seguir trabajando en unidad por Chihuahua.

El festejo concluyó con comida, mariachi, flores, rifas y momentos de convivencia para reconocer a las madres de familia de Santa Isabel.