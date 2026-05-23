FGR cita a Maru Campos y a César Jáuregui como testigos por caso de narcolaboratorio en Chihuahua

También llamó a comparecer al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Chihuahua.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a comparecer en calidad de testigos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, dentro de la investigación relacionada con la participación de agentes extranjeros en la destrucción de un narcolaboratorio localizado en el municipio de Morelos.

A través de un comunicado oficial, la dependencia federal señaló que realiza diversas diligencias derivadas de hechos recientes y de investigaciones consideradas de interés público.

La FGR explicó que una de las indagatorias está relacionada con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, indicó la institución.

Respecto al caso que se investiga en Chihuahua, la Fiscalía precisó que además de las diligencias ya realizadas, se determinó citar a la mandataria estatal y al exfiscal para recabar entrevistas ministeriales que permitan esclarecer los hechos ocurridos durante el operativo efectuado en la Sierra del Pinal, los días 17 y 18 de abril.

La dependencia federal indicó que ambos funcionarios son requeridos como parte de la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en dicho operativo.

Finalmente, la FGR aseguró que en ambas investigaciones se actúa conforme a las atribuciones constitucionales y legales correspondientes, además de respetar plenamente el debido proceso.