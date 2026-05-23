Arriba líder estatal del PAN a Palacio de Gobierno tras citatorio de comparecencia a Maru por la FGR

Daniela Álvarez, dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) se dio cita este sábado al filo de las 2:50 de la tarde para sostener reunión con la gobernadora Maru Campos.

Cabe recordar que esta tarde de sábado, agentes de la Fiscalía Federal arribaron al Palacio del Ejecutivo para notificar el citatorio con fecha de miércoles 27 de mayo en punto de las 10:00 de la mañana a comparecer ante la FGE.



La reunión a puerta cerrada, el caso de atención urgente con la dirigencia del partido, ya que la mandataria señaló que esto es una persecución política orquestada por Morena.