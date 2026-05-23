Exige Álex Domínguez imparcialidad de la FGR y condena persecución política contra opositores

-PRI Chihuahua condena persecución política

El Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y Diputado Federal, Álex Domínguez, señaló que el gobierno de la mal llamada 4T utiliza de manera facciosa a las instituciones, particularmente a la Fiscalía General de la República, con fines políticos y partidistas.

El legislador cuestionó que se pretenda citar a la gobernadora Maru Campos Galván, mientras que, dijo, el gobierno federal guarda silencio o se hace de la vista gorda ante casos graves que involucran al mandatario estatal con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, quienes han sido señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos de alto impacto.

Asimismo, afirmó que el senador morenista y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, también debería ser llamado a declarar, luego de revelarse una reunión con su homólogo Enrique Inzunza Cázarez.

“En el PRI condenamos la persecución política de opositores al régimen. Hoy es Maru Campos; mañana puede ser cualquier chihuahuense que se manifieste en contra de los narcopolíticos de Morena. Los chihuahuenses no queremos un narco gobierno ni instituciones utilizadas para intimidar a quienes piensan distinto”, expresó.

Álex Domínguez calificó como una embestida política promovida desde el gobierno de la república.

“La justicia no puede utilizarse como herramienta de persecución política. La FGR debe investigar con imparcialidad, sin tintes partidistas y sin encubrir a nadie”, subrayó.

Finalmente, el dirigente del tricolor aseguró que el PRI continuará denunciando el uso faccioso de las instituciones y defendiendo el Estado de Derecho, las libertades y la democracia en Chihuahua y en todo el país.