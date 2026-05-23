Taylor Swift copia estrategia de un amigo para mantener su boda en privado al surgir detalles de la lista de invitados

Amigos de años y notables ausencias marcan la lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el que se convertirá en el evento social más esperado del año.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se convertirá, sin duda, en el evento social más esperado y observado en los próximos meses, pero también en uno de los más herméticos de la industria del entretenimiento y para asegurarse de que sea así, la cantante y compositora estadounidense habría copiado la estrategia de un famoso amigo para hacer que su enlace se mantenga privado.

Taylor Swift copia estrategia de Ed Sheeran para asegurar la privacidad de su boda

De acuerdo con Page Six, Taylor y Travis ya tendrían definida una lista de invitados en la que figuran amigos de años así como ausencias notables.

El medio estadounidense asegura que la ceremonia se celebraría en las próximas semanas en Nueva York y que la cantante estableció un esquema de extrema discreción inspirado en la boda secreta de su gran amigo Ed Sheeran en 2018; un enlace que prácticamente logró escapar del radar mediático pese a la fama de sus invitados.

Taylor Swift y Travis Kelce (John Salangsang/Shutterstock/John Salangsang/Shutterstock)

En los últimos días, la pareja ha sido vista en cenas privadas en Nueva York mientras aumentan los rumores sobre una ceremonia programada para principios de julio.

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Se ha dicho que las invitaciones las están haciendo con llamadas telefónicas para evitar la filtración de cualquier información a los medios y redes sociales.

Incluso colaboradores de Taylor Swift, como el músico y productor Jack Antonoff, han evitado confirmar públicamente cualquier detalle, reforzando la idea de que el entorno cercano firmó un pacto de discreción absoluta.

Lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Entre los nombres que sí formarían parte de la lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se encuentran figuras del círculo cercano de la cantante.

En primer lugar su mejor amiga Selena Gomez, además de Gigi Hadid, Cara Delevingne y las hermanas Haim; quienes han acompañado a Taylor durante distintas etapas de su carrera y que se han convertido en parte de su “squad”.

Selena Gomez encabeza la lista de invitados famosos a la boda de Taylor Swift (Theo Wargo/Getty Images for MTV)

Según lo publicado por Page Six, también estaría invitada Zoë Kravitz, pese a los rumores de tensión surgidos en meses recientes. Además, existe la posibilidad de que los príncipes de Gales también acudan a la boda ya que en estos días, el propio William dijo que “tal vez” haya recibido la invitación.

¿Asistirá Blake Lively a la boda de Taylor Swift?

La gran incógnita sobre los asistentes a la ceremonia la protagoniza Blake Lively. Según Page Six, su presencia en la boda permanece en duda después de la polémica legal con Justin Baldoni en la que el nombre de Taylor Swift fue mencionado.

Blake Lively está en duda para asistir a la boda de Taylor… ¿habrá reconciliación? (Getty Images)

La situación ha llamado la atención porque durante años Blake y su esposo, Ryan Reynolds, fueron considerados parte del núcleo íntimo de la cantante, al grado de que Taylor utilizó los nombres de sus hijas como referencias en algunas canciones y acudieron vistas juntas en los partidos de los Kansas City Chiefs en distintas ocasiones.

Otro nombre que aparentemente habría quedado fuera de la lista de invitados es el del actor Miles Teller y su esposa Keleigh Sperry, quienes durante la era del “Eras Tour” parecían formar parte del círculo más cercano de la pareja, pero cuya amistad se habría enfriado recientemente.

Estrellas de la NFL en la boda de Taylor y Travis

Del lado de Travis Kelce, se menciona que figuras como Patrick Mahomes y su esposa Brittany ya estarían contemplados entre los asistentes, mientras que entrenadores y miembros cercanos de los Chiefs también formarían parte del evento.

Patrick y Brittany Mahomes tienen un lugar asegurado (Javier Garcia/Shutterstock/Javier Garcia/Shutterstock)

Esto porque la presencia de Taylor en los partidos del equipo de su novio se convirtió en un fenómeno mediático que unió los universos del futbol americano y la música pop, contribuyendo a una reforzada cobertura por medios especializados en ambas industrias, así como aumento de ventas de mercancía del equipo y rating de sus partidos, por lo que la cantante ya es una figura familiar en el ámbito de la NFL.