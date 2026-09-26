Paliza de 73-20 de Borregos Monterrey sobre Pumas CU desata polémica en redes sociales

Ciudad de México. Pumas CU perdió el invicto en la temporada 2026 de la Liga Mayor de la Onefa al sufrir una dolorosa derrota por 73-20 en la semana 4 ante los Borregos de Monterrey que se mantuvieron como el único plantel sin perder en este torneo. El resultado, uno de los más amplios en los enfrentamientos entre ambos, desató polémica entre los aficionados en redes sociales al lamentar el desempeño de los felinos.

Yazmín Ortega Cortés

“El tema de los presupuestos y las becas del Tec y la UNAM lleva décadas, pero esa brecha no justifica el 73-20. Con los recursos actuales de Pumas CU, se debe competir mejor. Lo de Borregos no es un hecho aislado, es el reflejo del deterioro de la institución”, indicó Oliver un seguidor de la ONEFA en la red social X.

“Hablan como si la culpa fuera de las universidades privadas por invertir en deporte. La UNAM recibe un presupuesto enorme y al deporte le han dado poca importancia. Hay que exigir cuentas a quienes administran esos recursos y preguntar dónde se está yendo el dinero”, señaló Iván, otro aficionado, en la misma red social.

“Si el problema fueran las becas del Tec y la privatización de las instituciones, el equipo de la UANL también tendría resultados mediocres, pero no es el caso pues son los actuales campeones”, dijo Omar Mendoza, seguidor de Pumas CU, a La Jornada.

“Estoy consciente. No estamos al nivel, aún así soy puma hasta la sepultura. Gracias mi equipo de C.U. donde yo estudié”, apuntó Daniel Sánchez en respuesta a la publicación del resultado en la página oficial de Pumas CU en Facebook.

Pumas CU había conseguido triunfos importantes en esta temporada tras vencer a ITESM Puebla por 39-25, Burros Blancos de IPN por 35-27 y a UAEM Leones por 34-28. Sin embargo, ahora se vieron sorprendidos por la ofensiva de los Borregos, liderada por el mariscal de campo Fernando Sarabia, quien para antes del medio tiempo lanzó para cinco anotaciones. Así, al término del segundo episodio, Pumas ya perdía por 42-7 y se vislumbraba la dura derrota.

“Ejecutamos bien, hicimos las jugadas importantes en cuarta oportunidad y nos dieron muchos puntos”, indicó Carlos Altamirano, head coach, de los Borregos, los cuales se enfrentarán el viernes en un clásico ante los Auténtico Tigres de la UANL.