Jaydy Michel, la top está de vuelta en México y en las pasarelas

En exclusiva, platicamos con la modelo Jaydy Michel, quien está de vuelta en las pasarelas y fue la encargada de abrir el desfile de la nueva colección de Lorena Saravia.

Jaydy Michel está de regreso, aunque en realidad nunca se fue del todo. Lo que es un hecho es que la noche del viernes 25 de septiembre, la modelo mexicana volvió a las pasarelas y lo hizo de la mano de la diseñadora Lorena Saravia, quien le encomendó abrir la pasarela en la que presentó su nueva colección.

Antes del desfile, hicimos este Q&A para que nos contara de sus planes ahora que pasará más tiempo en el país junto a Rafa Márquez, el flamante director técnico de la Selección Nacional.

Qué emoción tenerte de vuelta en México. Hemos seguido tu carrera y tenemos mucho que preguntarte. ¿Cómo describirías este momento de volver a vivir en México después de tantos años en España?

Pues mira, emocionante y a la vez me da mucho gusto que voy a estar entre España y México; yo creo que más tiempo en México. Pero para mí es emocionante porque está acá muchísima familia, amigos, es volver a mis raíces.

En realidad no siento como que me haya ido porque vuelvo mucho, vengo mucho de vacaciones, pero estaré otra vez aquí instalada.

Jaydy Michel, la top mexicana está de vuelta (Jess R. Furlong / QUIÉN)

¿Qué representa para ti volver a pisar la pasarela en México?

Eso me llena de mucha emoción porque hace muchos años no lo hago y estar de la mano de Lorena Saravia, que soy fan totalmente de su estilo y de sus creaciones, es para mí de mucha emoción y de mucha alegría.

Hablando de Lorena, ¿cómo fue el acercamiento con ella y qué es lo que más admiras de su propuesta?

El acercamiento fue algo muy natural y muy casual. Estando con ella reunida el otro día, me lo ofreció. Yo tenía un viaje y lo moví porque no lo dudé en ningún momento y ya se dio todo, y aquí estamos.

Y de su propuesta lo que más admiro es que tiene una estética sofisticada, sus siluetas son como minimalistas y geométricas, y la fuerza femenina que le da a todas sus creaciones y ese toque mexicano contemporáneo sin caer en el cliché de lo típico mexicano, me encanta.

¿Qué es lo que más vas a extrañar de España?

Todos mis amigos, mi casa… Llevo demasiados años viviendo allá y a la vida de allá te acostumbras, pero ya estoy hecha al mundo. O sea, voy y vengo con una facilidad de diferentes países; yo me adapto.

¿Sientes que este regreso es también un renacer profesional para ti?

En España he seguido trabajando y no he dejado de trabajar, pero en México espero que así sea.

¿Qué proyectos profesionales quieres desarrollar ahora desde México?

Estoy abierta a todo porque, gracias a Dios he podido hacer todo tipo de trabajos. Obviamente empecé como modelo, pero también he hecho televisión, he hecho películas, serie, he podido presentar eventos, he podido presentar programas.

Ahora estuve hasta en un reality, que no sabía yo que iba a acabar en un reality de costura que me encantó. Así es que creo que tengo un amplio abanico y yo creo que más bien lo que llegue y yo me sienta capaz de hacerlo y sea buen momento, pues voy a estar abierta y feliz de hacerlo.

Jaydy Michel, la top mexicana está de vuelta (Jess R. Furlong / QUIÉN)

¿Y en cuanto a proyectos personales en México?

Bueno, como proyectos personales, lo único que puedo decir es estar cerca de mi familia todo lo posible.

¿Cómo evolucionó tu carrera viviendo en Europa?

Más bien ahí se desarrolló mi carrera. Ahí es donde empecé a tener más trabajo hace muchísimos años cuando llegué allá, como hace uuuh… Mejor no digamos el número (risas). Pero ahí es donde realmente la desarrollé.

¿Y qué diferencia encuentras entre la industria de la moda en España y México?

Hoy en día yo creo que hay ya muchísima igualdad en algunas cosas. Es decir, cada quien tiene su propio estilo de moda, pero al final yo creo que la moda ya está tan globalizada que enmarcarla como una y otra es menos preciso que ver la propuesta de cada diseñador en particular.

Para mí la moda mexicana se ha desarrollado mucho y mira, lo podemos ver ahora con Lorena Saravia, que ha hecho esta participación con H&M. Yo creo que hacer algo así ya significan palabras mayores.

O sea, lo que quiere decir es que el artista diseñador o los diseños mexicanos están llegando muy lejos y cada vez se ve más a nivel mundial.

Jaydy Michel, la top mexicana está de vuelta (Jess R. Furlong / QUIÉN)

¿Consideras que España cambió tu manera de entender la moda y el estilo?

Las latinas somos muy coquetas, nos encanta jugar con el maquillaje, el pelo y los detalles. Y de la moda europea me gusta mucho esa elegancia más sencilla y natural. Creo que mi estilo tiene algo de las dos cosas, y eso me encanta.

¿Te gustaría retomar la televisión?

He estado haciendo televisión hasta hace poco en un reality ahí en España y bueno, si sale aquí presentar, sobre todo —más que otra cosa— presentar algún programa en televisión, claro que me encantaría.

España te dio algo más que una casa… ¿Quiénes fueron las personas que hicieron que España se sintiera como un nuevo hogar?

Bueno, al final vas haciendo amistades que duran toda la vida y tengo amigos desde que llegué a España, hace ya muchísimos años, y con los que he hecho familia. Y yo creo que eso lo valoras y son amigos que van a durar para siempre.

¿Y qué tal la banda mexicana que vive en España?

Parece que ya nos fuimos a la reconquista, porque está lleno de mexicanos allá en España. Hay muchísima gente mexicana que se ha ido para allá, pero también se ve mucha otra gente que se ha regresado a México.

Jaydy Michel, la top mexicana está de vuelta (Jess R. Furlong / QUIÉN)

En esta nueva etapa en México, ¿qué es lo que más disfrutas de compartir con Rafa?

El tiempo. El estar más tiempo juntos porque hemos estado dos años en los que él ha pasado mucho tiempo fuera del hogar por motivos de estar ahora con este proyecto de la Selección y bueno, el estar ahora juntos, es lo mejor.

Además, Manuela pues se puso muy contenta y creo que yo aún mucho más de estar cerca de ella otra vez.

¿Cómo es la relación con tu hija Manuela? ¿Qué consejo le has dado ahora que ya da sus primeros pasos como creadora de contenido?

Yo tengo una relación muy abierta y muy buena con ella. Hablamos de todo. Creo que hay muy buena conexión y, bueno, es una niña muy madura con la que se puede hablar perfectamente de cualquier tema y nos entendemos, aunque a veces no estemos de acuerdo en ciertas cosas, pero yo creo que siempre llegamos a acuerdos y eso me parece maravilloso.

Y consejos, la verdad es que yo lo único que le he podido decir, más que un consejo, simplemente dar mi opinión cuando me la piden, pero que sea lo más natural, que sea ella y que disfrute con lo que está haciendo.

Jaydy Michel, la top mexicana está de vuelta (Jess R. Furlong / QUIÉN)

Si pudieras elegir entre México y España para vivir toda la vida, ¿qué escogerías?

Yo escogería ciertas temporadas en México y ciertas temporadas en España, porque son dos países que me encantan, a los que les tengo un cariño especial y cada uno en ciertas etapas del año por el tema del clima y eso pues se disfruta más. Así es que yo sí pasaría unos meses aquí y unos meses allá.

¿Tortilla española o unos buenos tacos?

Es lo mismo que vivir en México o en España, los dos me encantan. Si me tengo que inclinar por algo, obviamente me voy a inclinar por los tacos, porque me encantan, crean adicción, creo yo y hay una gran variedad.

La tortilla española también me encanta, o sea, no puedo decirte que me guste más uno que el otro, pero si me tengo que inclinar, pues me tengo que inclinar por los tacos.