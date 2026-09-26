Felipe Calderón celebra prisión domiciliaria de exgobernador Ernesto Ruffo: “Era desproporcionado e injusto”

El expresidente Felipe Calderón celebró la prisión domiciliaria del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y calificó como “desproporcionada e injusta” su permanencia en el Penal de Alta Seguridad.

El expresidente escribió en X que la resolución judicial también reconoce la relevancia de las pruebas médicas y testimoniales presentadas por la defensa. Destacó la actuación del abogado Arturo Germán Rangel, a quien describió como ponderado por reconocer la sensibilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) ante los nuevos elementos incorporados al expediente. Entre esas pruebas mencionó dictámenes médicos y testimonios de vecinos de Ruffo.

El mensaje se produjo después de que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega autorizara que el exgobernador de Baja California cumpla en su domicilio de Ensenada la prisión preventiva que enfrentaba en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.La medida no elimina la acusación ni modifica el proceso penal, pero cambia el lugar donde se ejecuta la cautela.

Ernesto Ruffo continuará el proceso bajo vigilancia en Ensenada

La prisión domiciliaria implica que Ruffo Appel permanezca bajo vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional. También deberá entregar su pasaporte y su visa, tendrá prohibido salir del país y no podrá acercarse ni comunicarse con testigos o personas vinculadas con la investigación.

La resolución mantiene la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. La modificación responde a las condiciones de salud del exgobernador, a su edad y a los documentos que acreditaron su arraigo en Ensenada. El domicilio donde cumplirá la medida pertenece a una herencia familiar y Ruffo Appel llevaba más de 14 años habitándolo.

La defensa sostuvo que el exgobernador, de 74 años, presentó un deterioro físico durante las semanas que permaneció recluido. De acuerdo con los argumentos expuestos por Rangel, perdió cerca de seis kilos debido a las condiciones de alimentación y descanso dentro del penal. “Se venía deteriorando su salud”, afirmó el abogado.

La prisión domiciliaria permite a Ernesto Ruffo continuar sujeto al proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos sin permanecer internado en el penal de máxima seguridad. La decisión se basó en dictámenes médicos y forenses, testimonios de familiares y vecinos, y documentos sobre su residencia estable en Ensenada. El exgobernador de Baja California cumplirá la prisión domiciliaria en un inmueble heredado por sus padres. Crédito: Facebook – Ernesto Ruffo Appel

La defensa aportó nuevas pruebas sobre su salud y arraigo

En la audiencia inicial, la defensa había planteado la edad de Ruffo Appel como uno de los argumentos para solicitar la prisión domiciliaria. La jueza consideró entonces que ese elemento, por sí solo, no bastaba para sustituir el lugar de cumplimiento de la prisión preventiva.

La nueva solicitud incorporó dictámenes médicos y forenses que documentaron padecimientos previos, una cirugía y el deterioro de su estado físico desde el inicio de la reclusión. Los abogados también entregaron testimonios de familiares y vecinos para demostrar que el acusado tenía vínculos permanentes con Ensenada.

Rangel explicó que el resultado no debía considerarse un triunfo de la defensa. “No es propiamente un triunfo, sino que la ley establece ciertos requisitos”, dijo después de la audiencia. El abogado también reconoció que la Fiscalía valoró la información adicional y consideró procedente la petición.

Calderón retomó esa postura en su publicación y señaló que el abogado fue cauto ante el fondo del caso. El expresidente no afirmó que Ruffo Appel fuera inocente ni cuestionó la investigación penal. Su mensaje se concentró en celebrar el cambio de medida cautelar y en respaldar la posibilidad de que el exgobernador continúe el proceso desde su domicilio.

El proceso mantiene abierta la investigación por contrabando de hidrocarburos

Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada y vinculado a proceso el 23 de julio por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La acusación está relacionada con una investigación sobre la empresa Ingemar, en la que el exgobernador tendría una participación de entre 39% y 40%.

La defensa sostiene que Ruffo Appel no era accionista mayoritario, no tenía una oficina en la empresa y no participaba en la toma de decisiones. Rangel afirmó: “Él no tiene ni oficina en la empresa”. La resolución judicial le impide ejercer funciones de dirección mientras avance la investigación complementaria.

La fiscalía identificó a 25 presuntos integrantes de una red dedicada al traslado irregular de combustible. Según la acusación, parte de la operación consistía en ingresar hidrocarburos desde refinerías de Texas a través de aduanas de Tamaulipas y declarar cantidades menores a las transportadas en los ferrotanques.

La investigación complementaria tiene un plazo de seis meses. Durante ese periodo, la defensa deberá aportar los elementos que, según Rangel, permitan establecer que Ruffo Appel no intervino en los hechos investigados. El abogado también confirmó que existen órdenes de aprehensión pendientes de cumplir relacionadas con la causa penal 253/2026.

El traslado desde el Altiplano hacia Ensenada podría concluir el lunes 28 de septiembre, de acuerdo con las estimaciones de la defensa. El trámite de excarcelación comenzaría dentro de un plazo aproximado de 48 horas, bajo las condiciones establecidas por la jueza.