Paisanos abandonan pick up volcada en la carretera a Juárez

Una camioneta RAM de color rojo, con placas del estado de Illinois, Estados Unidos, fue localizada volcada sobre su toldo en el kilómetro 35 de la carretera Chihuahua-Juárez, luego de que sus ocupantes presuntamente perdieran el control y salieran del camino.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba de norte a sur cuando ocurrió el percance, que dejó la camioneta atravesada sobre los carriles de circulación contrarios.

Testigos indicaron que las personas que viajaban en la pick up descendieron del vehículo, sacaron su equipaje y se retiraron antes de la llegada de las autoridades, por lo que no fueron localizadas en el sitio.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y personal de Ángeles Blancos para atender la situación. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el estado de salud de los ocupantes ni sobre las circunstancias exactas que provocaron la volcadura.