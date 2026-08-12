Paisajes inolvidables en el Parque Nacional Basaseachi

_*Las abundantes lluvias nos regalan un espectáculo natural único de las caídas de agua más altas de México

El Parque Nacional Cascada de Basaseachi se viste de gala. Los colosales paisajes de la Sierra Tarahumara presumen sus caudales imponentes y majestuosos esta temporada de lluvias.

Más que un destino turístico, este rincón chihuahuense se transforma en el escenario perfecto para vivir una verdadera hazaña, ideal para una escapada de verano inolvidable, justo antes del regreso a clases.

Una experiencia de vida para el corazón

La ruta inicia en la hermosa cima de la Barranca de Candameña, guiando a los aventureros por los espectaculares miradores de “La Ventana” hasta la oportunidad de descender, si la condición física lo permite, hasta el mismísimo fondo del abismo.

Esta caminata es un reto compartido que une a los excursionistas, sin embargo, la recompensa es incomparable, caminar por el bosque, respirar aire puro, platicar y escuchar el susurro de la montaña activa una experiencia única.

Metros más abajo, en el corazón de la barranca, te recibe la brisa de Basaseachi, una imponente cascada con caída libre de agua de 246 metros de altura, rodeada por el canto de las aves.

También, puedes visitar el pueblo de Huajumar, donde se puede observar otra cascada que solamente está visible en épocas de lluvias: es la magnífica Piedra Volada, ya que, para llegar al espectacular mirador, se camina por un sendero de aproximadamente 3 kilómetros y justo después de medio día, el sol empieza a iluminar el cañón en su profundidad, la vista que ofrece este sitio es sencillamente inolvidable.

Paisaje desde las alturas

Imagina observar el escenario teñido de verde desde un monolito de piedra de 885 metros de altura, conocido como la roca vertical más alta de México; La Peña del Gigante es el mirador más alto de todo este recorrido, la vista panorámica es sencillamente espectacular.

Podrás sentarte un rato, meditar sobre la magnificencia de la naturaleza que nos brinda nuestra tierra, la oportunidad de compartir una de las visiones más fantásticas del planeta.

La cereza del pastel del plan perfecto

Para disfrutar esta aventura sin prisas, el parque y el acogedor pueblo de Basaseachi ofrecen excelentes opciones de hospedaje que van desde reconfortantes cabañas hasta zonas de campamento en el Rancho San Lorenzo, que ofrece servicios completos de sanitarios y regaderas para pasar la noche bajo las estrellas.

Además, el viaje es la excusa ideal para consentir al paladar con la deliciosa cocina regional de la sierra, perfecta para recargar energías después de la jornada de senderismo.

Consejos para los exploradores:

-Para que la experiencia sea perfecta, recuerda viajar preparado

-Mantenerse siempre dentro de los senderos señalizados y para visitar Piedra Volada se recomienda contratar a un guía local.

-Llevar ropa cómoda, calzado adecuado para caminata y una chamarra ligera.

-Cargar suficiente agua y barras energéticas para el camino.

-Llevar la cámara lista y, sobre todo, la mejor actitud para apoyarse mutuamente en el trayecto.

-Disfrutar de la naturaleza con responsabilidad, sin tomar riesgos innecesarios y vivir la inmensidad del bello Parque Nacional.

¡Basaseachi te espera para vivir la hazaña juntos en Chihuahua, el México que no conoces!

Para conocer más, te invitamos a consultar las redes de !ah Chihuahua!