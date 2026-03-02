Otro mexicano muere bajo custodia del ICE en EU; activan protocolo para exigir investigación inmediata

Ciudad de México. Un mexicano más murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de procesamiento de California, informó la cancillería.

Por esto activó el protocolo consular a fin de exigir una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan.



La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que se solicitó formalmente el expediente médico, los reportes de custodia y todos los elementos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.



El hecho ocurrió en el FeCentro de Procesamiento en Adelanto, California.



“Ante la gravedad de los hechos, el Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con las autoridades para solicitar información detallada sobre las circunstancias del deceso”, dio a conocer la dependencia.



Agregó que personal de protección del consulado ha brindado acompañamiento cercano y permanente a la familia del mexicano fallecido.



Asimismo, se estableció contacto directo para expresar condolencias y brindar el acompañamiento legal que se requiera, así como apoyo con las gestiones necesarias para la repatriación de sus restos.