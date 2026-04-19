Operativos coordinados por Gilberto Loya permiten detención de sujeto con 23 dosis de droga en Ciudad Juárez

Como parte de los recorridos de vigilancia y disuasión del delito, elementos de la Fuerza Especial SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo el arresto de un hombre en Ciudad Juárez, a quien se le aseguraron 23 dosis de presunto estupefaciente conocido como heroína.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este domingo en la calle Santos Degollado, en la zona Centro, cuando los agentes detectaron a un sujeto que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida de manera pedestre, lo que motivó una intervención inmediata.

Tras darle alcance, los elementos realizaron una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias 23 dosis de una sustancia con características similares a la heroína, por lo que fue detenido de manera formal.

El hombre fue identificado como Francisco H. A., quien posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, por la presunta comisión de delitos contra la salud.

Esta acción forma parte de los resultados operativos de la Policía del Estado, en cumplimiento a la estrategia instruida por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, enfocada en mantener la presencia policial y reforzar el combate a la delincuencia, porque con seguridad damos resultados.