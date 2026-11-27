En Ecuador, las últimas 72 horas se agudizaron las lluvias a causa del fenómeno ‘El Niño’, causando la muerte de 28 personas.

Quito. En las últimas 72 horas se agudizaron las lluvias y con ello los daños materiales a lo que se suma el incremento de víctimas mortales, desde que se declaró la alerta roja por las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) registra 28 personas fallecidas, más de 76 mil afectadas y otras 44 mil damnificadas. La provincia más afectada y que hasta ahora sufre desabastecimiento y problemas estructurales para paliar la crisis es Galápagos, el archipiélago turístico por excelencia del Ecuador.

Los daños materiales también forman parte del balance, pues la misma institución gubernamental reportó 28 mil 374 viviendas afectadas y 98 destruidas, 42 puentes presentan daños y siete fueron destruidos. Y de la red vial nacional al menos 49.52 kilómetros están inutilizados por las precipitaciones.

Además, hay otras provincias del territorio continental con un alto impacto, justamente a tres días de las elecciones de gobiernos locales, producto de lo cual un medio centenar de recintos electorales no podrán desarrollar los comicios por falta de condiciones y por el pronóstico para el fin de semana con grandes precipitaciones. Y sino se realiza el sufragio en esas zonas, el Consejo Nacional Electoral anunció que se podría aplazar para el próximo año.

Sin embargo, los pobladores de las zonas más afectadas se han quejado por la falta de prevención que se demandó al gobierno de Daniel Noboa, desde el 29 de agosto último cuando ya se declaró la alerta roja.

No hubo prevención, señalan

A pesar de que el mandatario ecuatoriano había ofrecido más de USD 600 millones para las tareas de prevención las autoridades locales y las organizaciones sociales y campesinas señalaron que no llegó ni un tractor ni nada por el estilo para limpiar cunetas y zonas de riesgo, aledañas a los pequeños y grandes ríos.

De acuerdo con la misma SNGR, hasta este jueves se registraron 27 ríos desbordados en el país en solo cuatro provincias, sin descontar la cascada en la isla de Santa Cruz, de Galápagos, donde ha sido imposible desfogar el caudal acumulado en las últimas 72 horas.