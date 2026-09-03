ONG noruega suprimirá mil 700 empleos tras rechazar condiciones de financiamiento de EU

Oslo. La oenegé noruega Norsk Folkehjelp, especializada en desminado, anunció este jueves su rechazo de las nuevas condiciones de financiamiento de la administración americana, lo que conlleva la supresión de alrededor de mil 700 empleos en todo el mundo.

Norsk Flokenjelp considera que las nuevas condiciones del Departamento de Estado estadounidense obligan a las organizaciones a no trabajar a favor del aborto, de la igualdad de género o de la diversidad.

La ONG precisa que 40 por ciento del presupuesto destinado a las operaciones de desminado procede actualmente de Estados Unidos y que la desaparición de estos fondos reducirá en cerca de 43 millones de dólares sus ingresos anuales, así como la eliminación de aproximadamente mil 700 puestos.

“Evidentemente, las consecuencias de renunciar a tanto dinero son extremadamente graves. Pero para nosotros era inimaginable aceptar esas condiciones”, afirmó el secretario general de la ONG, Raymond Johansen.