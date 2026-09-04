FGJEM entregó cuerpos del tecladista de Camilo Séptimo y de su familia 

Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hizo entrega de los cuerpos de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista, compositor y productor de la banda musical Camilo Séptimo, de 38 años; su esposa, de 35 –con cuatro meses de embarazo-, la hija de ambos, de 3 años, y su empleada del hogar, de 21, quienes fueron asesinados el miércoles de esta semana.

La FGJEM informó que antes de la medianoche del miércoles fueron entregados los restos mortales de las cuatro víctimas, que este jueves, son velados en la agencia funeraria Gayosso ubicada en camino a Santa Mónica, colonia San Lucas Tepetlacalco, municipio de Tlalnepantla.

Asimismo, la institución informó de la entrega del cadáver de Nahala, la mascota de la familia, una perrita raza golden retriever, que durante los hechos de violencia fue asesinada junto con las cuatro víctimas, dentro un departamento fraccionamiento Grand Viure, del conjunto exclusivo Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Este jueves, deudos velan a las víctimas en la agencia funeraria Gayosso ubicada en camino a Santa Mónica, colonia San Lucas Tepetlacalco, municipio de Tlalnepantla.

La FGJEM en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) efectuó la aprehensión de Gerardo N y Diego Sebastián N, como probables responsables del multihomicidio.

Una línea de investigación sería el robo, pues al parecer Diego socio de Jonathan Samuel ingresó al departamento con la intención de llevarse algún monto económico.

Los detenidos permanecen en la sede de la FGJEM localizada en la ciudad de Toluca, se espera que el día de mañana viernes la Fiscalía esté en condiciones de cumplimentarles orden de aprehensión e ingresarlos al penal, una vez que la haya obtenido del Juez de Control.

Asimismo, el menor de 6 años que sobrevivió al ataque en el que fallecieron sus padres, se encuentra con su familia. No ha sido entrevistado, lo más importante en este momento es que esté en condiciones de ser abordado por las autoridades.

En tanto el inmueble de las víctimas sigue bajo resguardo de las autoridades, y custodiado por policías municipales de Atizapán de Zaragoza.