FIFA acusa a UEFA de campaña de desprestigio por derechos comerciales

La FIFA acusó a la UEFA de emprender una “campaña de desprestigio” en su contra y contra su presidente, Gianni Infantino, lo que profundiza la disputa por la propuesta, ya abandonada, de vender una participación en los derechos comerciales del organismo rector, según un escrito judicial al que tuvo acceso Reuters.

La UEFA presentó la semana pasada una solicitud ex parte ante una corte de Nueva York solicitando permiso para obtener testimonios y documentos de entidades con sede en Estados Unidos para usarlos en posibles procedimientos penales en Suiza.

“Aunque ⁠estas solicitudes se presentan como escritos judiciales con encabezamientos y números de expediente, no son más que comunicados de prensa que refuerzan aún más la ‌campaña de desprestigio ‌de la UEFA contra la FIFA y sus dirigentes”, afirmó la FIFA en el escrito.

Reuters se puso en contacto con la FIFA y la UEFA para recabar sus comentarios.

La máxima entidad del balompié europeo afirmó que está barajando la posibilidad de iniciar un proceso penal contra ‌Infantino y otros dirigentes de la FIFA en relación con FIFA Forward Enterprise (FFE), una entidad propuesta que habría gestionado los derechos comerciales vinculados a los Mundiales masculinos y femeninos.

La UEFA alegó que la propuesta se elaboró sin una consulta adecuada con los órganos de gobierno de la FIFA y sus 211 federaciones miembro.

En una solicitud de intervención a la que ha tuvo acceso Reuters, presentada el 1 de septiembre por FIFA (AMERICAS) Inc. y FWC2026 ‌US, Inc., la FIFA pidió al tribunal que aplazara la resolución sobre la ⁠solicitud de la UEFA o que le permitiera oponerse a la misma.

La FIFA argumentó que la UEFA solicitó la divulgación ⁠de pruebas para “un supuesto proceso penal suizo (que no existe)”, al tiempo que la acusó de haber intentado hacer descarrilar la propuesta de la FFE desde el principio. La propuesta fue retirada el 31 de julio tras la oposición de la UEFA y otros organismos regionales.