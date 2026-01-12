Omite alto y se impacta contra camión recolector de basura; un lesionado

Un trabajador de un camión recolector de basura resultó lesionado luego de que una camioneta Jeep Liberty omitiera el alto y colisionara contra el vehículo de recolección en la colonia Magisterial Universidad, a espaldas de la clínica del Issste.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Francisco Pimentel y Ahuehuete. El conductor de la Jeep Liberty omitió el alto mientras circulaba por Francisco Pimentel, impactando contra el camión recolector que transitaba por Ahuehuete.

Indican que el trabajador al recibir el impacto en la unidad, iba colgado de la máquina, por lo que cae con fuerza repentina sobre el pavimento. No obstante, permaneció en el suelo durante más de una hora, entre cajas y basura, siendo resguardado por sus compañeros de la empresa de Aseo Urbano mientras esperaban la llegada de la ambulancia y de los agentes de la Policía Vial.

Finalmente, tras la larga espera, arribó la ambulancia que trasladó al trabajador para recibir atención médica, y poco después llegaron los elementos viales para realizar el peritaje correspondiente.