Hombre es baleado por motociclistas en la colonia Veteranos

Un hombre de 28 años fue atacado a balazos por sujetos que se despalazaban en una motocicleta, esto en la colonia Veteranos al norte de la ciudad.

Los hechos se registraron en la calle Justo Sierra y Avenida de las Industrias en la colonia antes mencionada, cuando dos sujeros dispararon con arma calibre 40 al motociclista el cual recibió disparos en la cabeza con una entrada por la boca y una lesión en el hombro.

Paramédicos de URGE acuden al lugar y brindan la atención médica mientras que elementos de la Policía Municipal acudieron y acordonaron el área para iniciar con las diligencias correspondientes.

De los atacantes se desconoce su paradero por lo cual se iniciarán las investigaciones.