José Eduardo Derbez defiende su carrera tras ser señalado como ‘nepo baby’: “Se me han cerrado muchas puertas”

José Eduardo Derbez habló sobre las críticas que ha recibido por formar parte de una de las familias más famosas del espectáculo en México y reconoció que sí se considera un “nepo baby”, aunque aseguró que llevar el apellido Derbez también le ha complicado el camino en distintos momentos de su carrera.

Actualmente, el actor se encuentra enfocado en su faceta como papá y en su podcast Mixologando, espacio donde conversa con distintas celebridades mientras comparten algunos tragos y anécdotas personales.

José Eduardo Derbez responde a quienes lo llaman nepo baby

En uno de los episodios más recientes de su podcast, José Eduardo Derbez conversó con el comediante Manu NNa sobre temas como el stand up, la fama y lo que implica crecer dentro de una familia reconocida en el medio artístico. Durante la charla, el humorista le preguntó directamente qué significa para él ser considerado un “nepo baby”.

El actor explicó que, desde su perspectiva, el término se refiere a personas que siguen el mismo camino profesional que sus padres: “Un nepobaby es alguien que sus papás se dedican a algo y ellos se dedican a lo mismo”, comentó.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo consideró que en el mundo del espectáculo el concepto suele ser muy criticado, aunque en otros ámbitos laborales ocurre exactamente lo mismo: “Lo tienen muy satanizado porque en muchos trabajos, si el señor tiene un bufete de abogados o es dueño de un hospital, sus hijos trabajan ahí. Eso no lo ven tan mal como en este medio”, señaló.

José Eduardo Derbez habla del peso de su apellido

José Eduardo Derbez también reconoció que pertenecer a una familia famosa le ha abierto oportunidades, pero aseguró que, en otras ocasiones, el apellido le ha jugado en contra: “Se me han cerrado muchas puertas y se me han abierto muchas, de forma más difícil”, confesó.

Como ejemplo, recordó algunas experiencias incómodas que vivió al inicio de su carrera: “Antes, cuando llegaba a algún proyecto y el productor o director era bien cul… conmigo sin ningún motivo, les marcaba a mis papás: ‘¿Tuviste un problema con esta persona?’ y era de sí. Así entendía el trato”, relató.

El actor insistió en que no considera que ser ‘nepo baby’ sea algo negativo, aunque cree que muchas veces se utiliza de manera despectiva: “No es algo feo, pero siento que la gente lo dice feo”, expresó.

Finalmente, aceptó que sí entra dentro de esa categoría porque decidió dedicarse al mismo medio que sus padres, aunque pidió evitar los prejuicios: “Me dedico a lo mismo que mis papás, pero creo que no hay que juzgarnos tanto”, afirmó.

Además, señaló que crecer dentro de una dinastía artística también implica presión constante y comparaciones: “Te exigen más, hay comparaciones”, concluyó.