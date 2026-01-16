Ojalá quitarán el fuero para que Corral no tuviera faldas dónde esconderse: Maru Campos tras atracción de investigación

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que, tras la atracción de la investigación que se sigue en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, lo importante es que se haga justicia y no que se convierta en un tema político.

Ello luego de que la semana pasada, un juzgado federal determinó la competencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer y atraer la investigación que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua inició en contra de Corral Jurado, el extitular de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y el abogado Pedro Elías López por el presunto delito de peculado, en perjuicio del erario público por 98.6 millones de pesos.

Asimismo, Maru Campos consideró que, ya que a nivel federal se trabaja en una reforma electoral, debería eliminarse el fuero constitucional para que el ahora senador plurinominal por Morena ya no tuviera en dónde esconderse de la justicia.

“Lo importante es que se haga justicia, no tanto que se haga un tema político. Ojalá, hablando de la Reforma Electoral, ojalá se eliminara el fueron para que el señor no tuviera faldas en dónde esconderse, porque están cobarde, que en cualquier falda se esconde”.

Cabe señalar que la investigación que atrajo la FGR cuenta con una orden de aprehensión vigente en contra de Javier Corral, misma que está suspendida por la protección que tiene el exgobernador en su calidad de senador.