Ofreció Estado personal de apoyo para que la Federación responda solicitudes de tárifa eléctrica agrícola

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz manifestó que el Gobierno del Estado ha buscado apoyar con personal a las instancias federales encargadas de desahogar los trámites relacionados con el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) a efecto de que la mayor cantidad de campesinos tengan acceso a una tárifa eléctrica preferencial pues sin ello, serían pocos los agricultores que podrían tener rentabilidad en sus cosechas.

Recordó que la prórroga que se otorgó por la Federación para el tema del PEUA concluye el próximo 28 de abril por lo que ya comienza a surgir presión por parte de los productores para que se les de una respuesta concreta de parte de la Federación.

Explicó que el trámite depende de un trabajo coordinado entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE): “creo que hay una gran disponibilidad de los productores de tratar de regularizar la situación, hay un gran interés de la autoridad de Conagua de ya ir saneando algunos temas documentales, creo que es cuestión de que nada más logren estar bien comunicados, hacer los acuerdos necesarios y que esperemos que durante este periodo se puedan regularizar la mayor cantidad de pedidos”.