Obtuvo Fiscalía de Distrito Zona Sur 14 sentencias y 31 vinculaciones a proceso durante el mes de abril

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informa los resultados obtenidos durante el mes de abril como parte de las acciones permanentes de procuración de justicia y combate a la impunidad en la región.

En el citado periodo se alcanzaron importantes avances en materia de investigación, persecución del delito, destacando la obtención de 48 órdenes de aprehensión, lo que refleja el fortalecimiento del trabajo ministerial en la integración de las carpetas de investigación.

Asimismo, se obtuvieron 31 vinculaciones a proceso penal, derivadas del trabajo coordinado entre agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, peritos y analistas.

En cuanto a la legalidad de las detenciones, se obtuvieron 11 controles legales de detención, garantizando el respeto al debido proceso y a los derechos humanos, así como la efectividad procesal.

Referente a los resultados judiciales, se obtuvieron 14 sentencias condenatorias, consolidando casos que concluyeron con la acreditación de la responsabilidad penal de los imputados y brindar justicia a las víctimas.

De igual manera, se informa que un total de 410 carpetas de investigación fueron concluidas, mediante mecanismos como sentencias condenatorias, acuerdos reparatorios y salidas alternas, lo que contribuye a una justicia más pronta y eficaz.

Con estas acciones, la Fiscalía de Distrito Zona Sur reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera firme y coordinada para garantizar el acceso a la justicia, fortalecer el estado de derecho y brindar certeza jurídica a la ciudadanía.