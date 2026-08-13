Luto en la televisión: fallece Christy Knowings, actriz de ‘All That’, a los 46 años

La actriz Christy Knowings, conocida por su participación en la serie de Nickelodeon All That, murió el martes a los 46 años después de sufrir un ataque de asma que le provocó daño cerebral.De acuerdo con TMZ, Knowings fue hospitalizada el viernes tras sufrir la emergencia respiratoria y permaneció conectada a un respirador artificial hasta el martes, cuando su familia tomó la decisión de retirarle el soporte vital.

La actriz fue una de las integrantes habituales de All That durante tres temporadas, entre 1997 y 2000, periodo en el que compartió créditos con Amanda Bynes, Nick Cannon, Kenan Thompson y otras figuras que posteriormente consolidaron sus carreras en la televisión y el cine.Durante su paso por la serie de comedia, Knowings interpretó a distintos personajes, entre ellos Jessica y Penny Lane; sin embargo, uno de sus favoritos fue Gloria Bankhead, quien apareció durante la sexta temporada.

Información de Agencia Reforma