Ejecutan a pareja en la colonia Diego Lucero

El hecho violento habría ocurrido durante la madrugada de este inicio de semana. Un hombre y una mujer, entre 30 a 35 años de edad fueron hallados sin vida y con varios impactos de bala al interior del domicilio identificado por vecinos como un “picadero”.



De acuerdo con el reporte policial, los cadáveres ya estaban rígidos, por lo que se presume que ya llevaban horas sin vida en el lugar.

El hecho violento ocurrió en el domicilio iniciado sobre las calles César Sandino y Jacinto Canek de la colonia Diego Lucero.



En el lugar los primeros respondientes fueron elementos de la SSPE, agentes de Fiscalía fueron los encargados de tomar nota y comenzar con la investigación correspondiente.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, presentaban varios impactos múltiples de balas y estaban en una de las habitaciones.