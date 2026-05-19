Instalan Centro de Mando Nacional para búsqueda de desaparecidos; acción inmediata y encontrarlos con vida el fin

Ciudad de México. Para agilizar las acciones que lleven a localizar a personas desaparecidas, en la Secretaría de Gobernación (SG) se instaló un Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda, coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y en el que participa personal de diversas autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR) y las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de la Defensa Nacional y Marina.

Así lo informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien explicó que el centro opera las 24 horas, los siete días de la semana. A través del mecanismo de alerta, del 6 de marzo al 19 de mayo del 2026, se han recibido mil 802 reportes de desaparición, de los cuales 977 casos corresponden a personas que siguen ausentes y 825 ya fueron localizadas, ahondó la titular de la CNB, Martha Lidia Pérez.

En conferencia de prensa, la secretaria Rodríguez explicó que el objetivo del centro de mando “es que ante el primer reporte de desaparición de una persona se movilicen de manera inmediata los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda en carreteras, terminales de autobuses y demás puntos estratégicos para actuar de inmediato y encontrarlos con vida”.

También, participa personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y el Centro Nacional de Inteligencia.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, indicó que el centro inició operaciones el 10 de mayo pasado. Explicó que se activa en cuanto se emite una alerta nacional.

También dio a conocer que a través de la Plataforma Única de Identidad se han localizado 5 mil 898 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Explicó que esta herramienta “interconecta, mediante la CURP, las bases de datos de instituciones públicas, privadas y de los tres órdenes de gobierno”.

La secretaria Rodríguez reconoció que “faltan mucho por hacer, pero estamos en el camino de cosas que no se habían hecho antes, es inédito”.

En cuanto a los retos, admitió que para la integración del Banco Nacional de Datos Forenses “solamente cuatro estados tiene totalmente subida la información”, por lo que hay un rezago.

“La búsqueda de las personas desaparecidas, la vedad, la justicia y la no repetición son prioridad nacional que el gobierno de México ha asumido por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum; pero también tenemos un compromiso con la defensa de la correcta aplicación de los estándares internacionales”, sostuvo.

Respecto a la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que arrojó 46 mil 742 casos con datos insuficientes para la búsqueda, Medina afirmó que la estrategia principal que ya se desarrolla para atender esta situación “es trabajar directamente con las familias, los colectivos y las autoridades locales para completar la información faltante”.

Indicó que la comisionada Pérez y su equipo de trabajo ya han estado en varias entidades como Morelos, Zacatecas, Jalisco, Colima, Veracruz, Nayarit y Tlaxcala.

Igualmente, adelantó que ya se inició un diagnóstico sobre el análisis de los centros de identificación humana y de los recursos federales que entrega la CNB a cada una de las entidades.