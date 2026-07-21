Obtiene FGR vinculación a proceso contra 3 personas por probable transporte ilegal de hidrocarburos

El 11 de julio de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Chihuahua, recibió la puesta a disposición de tres personas que fueron detenidas en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.

Mariano “N”, Hugo “N” y Héctor “N” fueron detenidos en la colonia Aeropuerto, en la ciudad de Chihuahua, cuando tripulaban un tractocamión que derramaba hidrocarburo y no contaba con los sellos de seguridad correspondientes, por lo que los policías intervinieron para hacer una revisión.

Durante la intervención, los pasajeros del tractocamión no acreditaron documentalmente la legal procedencia, origen ni tipo de material que transportaban en la caja, por lo que Mariano “N”, Hugo “N” y Héctor “N” fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua.

Las autoridades policiales aseguraron un tractocamión sin placas de circulación visibles, un tanque cisterna con capacidad máxima de 56 mil libras, cargado con 28 mil 351 litros de gasolina regular.

La (FGR) ejerció acción penal en contra de los detenidos y en audiencia inicial, el juez de Control calificó de legal la detención, se formuló imputación y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de transporte de hidrocarburo, impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó el plazo de un mes para la investigación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.