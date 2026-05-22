Obtiene FEM vinculación a proceso por violación y abuso sexual agravado en la colonia División del Norte

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Faustino O. A., por los delitos de violación y abuso sexual, ambos con penalidad agravada, cometidos a una víctima menor de edad.

El Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, acreditó la probable responsabilidad del imputado en hechos ocurridos durante febrero y marzo del 2026, cometidos a una niña al interior de un domicilio ubicado en la colonia División del Norte, en la ciudad de Chihuahua.

La detención del imputado fue con una orden de aprehensión que se le cumplimentó en la colonia El Saucito, en la ciudad de Chihuahua.

Ahora enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)