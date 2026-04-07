Obtiene FEM vinculación a proceso de presunto feminicida de su pareja en Punta Oriente

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvieron la vinculación a proceso penal de Jairo D. G., por su probable participación en el feminicidio de Cruz P. S., de 42 años de edad.

Los datos de prueba expuestos por los agentes de la Unidad de Investigación de Feminicidios, atribuyeron que privó de la vida a su pareja sentimental el 31 de marzo del 2026 al interior de un domicilio ubicado en la colonia Punta Oriente.

Cabe mencionar que fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público de esta representación social.

El juez conocedor de la causa penal ordenó iniciarle un proceso y seguirá bajo la medida de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)