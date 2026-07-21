Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por violación, violencia familiar y lesiones

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Kevin Genaro D. D., por los delitos de violación con penalidad agravada, violencia familiar y lesiones.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el imputado, cometió actos de índole sexual y violencia física y psicológica a su pareja sentimental, causándole lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Los hechos se registraron los días 02 de julio y el 19 de junio de 2026, en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Torres del PRI, en Ciudad Juárez.

Por resolución del Juez de Control conocedor de la causa penal, el imputado enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).