Obtiene FEM sentencia de 170 años de prisión, dictada por secuestro exprés agravado en Cuauhtémoc

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente, obtuvieron una sentencia condenatoria de 170 años de prisión, dictada en contra de Erasmo G. R., tras ser declarado responsable del delito de secuestro exprés agravado que cometió a dos víctimas.

El Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Benito Juárez, dictó el fallo condenatorio con base en pruebas contundentes que presentó la representación social, para demostrar la participación de Erasmo G. R., en hechos ocurridos el 31 de julio del 2024 en la colonia Centro de la ciudad de Cuauhtémoc.

Ingresó al domicilio en donde se encontraban las víctimas, una mujer adulta y una adolescente, a quienes privó de la libertad, amagándolas con un arma blanca.

La indagatoria señala que el ahora sentenciado agredió sexualmente a una de las víctimas, se apoderó de dinero en efectivo que había en la vivienda y luego las obligó a salir para acudir a un cajero bancario a retirar más dinero, despojándolas de un total de 34 mil pesos.

Hechos por los que fue detenidos por Agentes Ministeriales de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión, quienes lograron capturarlo el 10 de septiembre del 2024, en colonia Valles del Sur, en la ciudad de Chihuahua.

En el juicio oral fueron presentados partes informativos, informes policiales, periciales en materia de medicina, química, genética, psicología, análisis informáticos, videograbaciones, documentales y testimoniales, para demostrar su participación en los delitos por los que fue acusado.

Además de la sentencia privativa de la libertad que purgará se en el Cereso, Erasmo G. R., también fue condenado a pagar la cantidad de 214 mil pesos por concepto de la reparación del daño.