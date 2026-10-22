Obtiene FEM fallo condenatorio por delitos de género en Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra de Pablo Gerardo G. M., por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violación agravada y desaparición por particulares.

De acuerdo con la investigación ministerial a cargo de la Unidad de Investigación de Feminicidios, el acusado se llevó por la fuerza a una adolescente, y cuando intervino su madre para tratar de evitarlo, él le disparó con un arma de fuego, causándole graves lesiones en el cuerpo y en el rostro, en hechos registrados el 5 de junio del 2022, en la colonia Genaro Vázquez de la ciudad de Chihuahua.

Además, se logró establecer que agredió sexualmente a la víctima desde que ésta tenía 11 años de edad.

La detención de Pablo Gerardo G. M., fue el 13 de diciembre del 2022, por policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en el transcurso de una investigación por un incidente violento en la colonia Díaz Ordaz, y una vez identificado, elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron las órdenes de aprehensión que tenía pendientes por los citados hechos

En el juicio oral, los agentes del Ministerio Público desahogaron el caudal probatorio que demostró fehacientemente la responsabilidad penal de Pablo Gerardo G. M., quien el 27 de octubre de 2026, en la audiencia de individualización de sanciones, recibirá la sentencia que compurgará en el CERESO de Aquiles Serdán.