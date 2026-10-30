Obtiene FDZC vinculación a proceso de imputado por robo agravado en grado de tentativa

• Fue detenido por tratar de sustraer tres perfumes y una escultura de una tienda de arte egipcio.

La Unidad Ministerial de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Víctor Hugo R. M., por el delito de robo agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de la negociación Arte Egipcio, ubicada en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, fueron determinantes para acreditar la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control conocedor de la causa penal 1286/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 29 de abril de 2026, Víctor Hugo R. M. agarró tres perfumes y una escultura del interior del negocio ubicado en la plaza comercial Fashion Mall, y ocultó dichos objetos entre sus pertenencias, sin embargo, fue sorprendido el personal del establecimiento y detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En la audiencia celebrada el pasado martes 27 de octubre, el Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia y el combate a los delitos que afectan al sector comercial y al patrimonio de la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).