Observatorio espacial de la NASA caerá a la Tierra tras 22 años de orbitar

Se espera que el Observatorio Neil Gehrels Swift, de la NASA, tenga un final ardiente en la madrugada del miércoles, casi 22 años después de su lanzamiento para estudiar las explosiones más poderosas del universo.

Aunque se prevé que la mayor parte de la nave espacial de 3.200 libras (unos 1.450 kg) se consuma al atravesar la densa capa interna de la atmósfera terrestre, la NASA estima que algunos fragmentos del vehículo llegarán a la superficie.

“El riesgo de que alguien en la Tierra sufra daños es improbable: aproximadamente 1 entre 2.100”, declaró la NASA el lunes.

La agencia también prevé que los restos del Swift podrían caer en algún punto entre los 20,6 grados de latitud sur y los 20,6 grados de latitud norte, es decir, unas 1.420 millas (2.285 kilómetros) por debajo y por encima del ecuador. Esa franja abarca gran parte de América Central y del Sur, África central, el sur de la India, el sudeste asiático y el norte de Australia, así como vastas extensiones oceánicas.

Aún no está claro cuándo exactamente realizará el Swift su descenso final a la Tierra. Los modelos de predicción suelen tener un margen de error de al menos unas horas. Una estimación de la organización sin fines de lucro Aerospace Corporation situaba la reentrada a las 5:19 a. m. (hora de Miami), con un margen de más o menos dos horas. Una proyección más reciente de la Fuerza Espacial de EE.UU. pronosticaba la reentrada para las 7:42 a. m. (hora de Miami), con el mismo margen de error.

Si el Swift se lanzara hoy, probablemente tendría que cumplir normas de seguridad mucho más estrictas en cuanto a la planificación de su fin de vida útil, según Aerospace Corporation, un centro de investigación y desarrollo financiado por el Gobierno federal.

Las normas actuales de mitigación de desechos orbitales, actualizadas en 2019, exigen que “las reentradas no controladas tengan una probabilidad de causar víctimas inferior a 1 entre 10.000”, señaló Parker Wishik, portavoz de Aerospace Corporation. Aclaró en un correo electrónico que, en este contexto, el término “víctima” se refiere a “lesiones graves o muerte”.

Aunque la NASA sabía desde hace tiempo que el Swift probablemente tendría que realizar una caída impredecible hacia la Tierra, la agencia había albergado la esperanza de que una audaz misión de rescate, lanzada en julio, pudiera acoplarse al observatorio y propulsarlo mientras la resistencia atmosférica lo apartaba gradualmente de una órbita que antes era estable. Esto podría haber prolongado la vida operativa del Swift una década o más, pero finalmente el esfuerzo fracasó. La nave descendió finalmente hasta situarse a solo 171 millas (275 kilómetros) sobre el planeta, y el observatorio dejó oficialmente de recopilar datos científicos.

“En ese momento, la nave ya no podía compensar los efectos del aumento de la resistencia atmosférica y entró en modo seguro”, declaró la NASA en un comunicado de prensa.

Un equipo de investigadores de Penn State —socio de la NASA en el proyecto y sede del Centro de Operaciones de la Misión del observatorio— envió la orden definitiva de desactivación a Swift el 20 de octubre.

El fin de Swift se vio acelerado por un aumento de la actividad solar en los últimos años, a medida que el Sol alcanzaba el pico de su ciclo de 11 años en 2024.

Las intensas llamaradas y eyecciones de masa coronal causaron la expansión de la atmósfera terrestre, lo que intensificó la resistencia atmosférica sobre Swift y llevó a los científicos a predecir que descendería hacia nuestro planeta este otoño boreal.

La empresa Katalyst Space Technologies, con sede en Arizona, se apresuró a organizar un último intento para estabilizar el observatorio Swift a principios de este año, logrando poner en marcha la misión de rescate en solo nueve meses. La compañía fabricó rápidamente una nave llamada LINK, cuyo objetivo era enganchar el telescopio y elevarlo de nuevo a una órbita estable. Sin embargo, la misión fracasó pocas semanas después del lanzamiento de LINK, en julio, ya que el satélite comenzó a girar sin control en el espacio antes de llegar al observatorio Swift.

Con información de CNN