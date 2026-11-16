El Observatorio Ciudadano CEPNA 2026-2027 solicitó a la Cámara de Diputados acordar de inmediato un Comité Técnico de Evaluación con consenso político para elegir a quien encabece el Instituto Nacional Electoral (INE). El organismo pidió que se propongan perfiles con capacidad directiva, integridad personal y compromiso ético.

En un posicionamiento difundido en X, sostuvo que las denuncias de presunta corrupción relacionadas con Guadalupe Taddei han provocado una crisis de credibilidad en el instituto. También acusó al bloque oficialista de negarse a llevar al pleno la convocatoria para elegir la presidencia, argumentando la búsqueda de consenso.

El observatorio planteó que el comité esté integrado por especialistas electorales con “reconocido prestigio, independencia y honorabilidad”. Señaló que tres integrantes deben ser designados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y dos por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum actuar con responsabilidad y sentido democrático para restaurar la confianza en el INE.

El documento está firmado por Jorge Alcocer V., Elba Arjona, Mariana Calderón, Morelos Canseco, José Ramón Cossío, Fernán González de Castilla, Jesús Orozco Henríquez, Natalia Reyes Heroles, Diego Valadés y Alma Zamora.

¿Cómo se elige legalmente la presidencia del INE?

El artículo 41 constitucional ya establece la integración del comité que menciona CEPNA: cinco personas de reconocido prestigio, tres designadas por la Jucopo y dos por la CNDH. La Cámara de Diputados debe emitir una convocatoria pública con etapas y plazos; el comité evalúa los requisitos y la idoneidad de los aspirantes, y selecciona una quinteta por vacante. Después, la Jucopo impulsa los acuerdos para presentar una propuesta al pleno, cuya aprobación requiere dos terceras partes de los diputados presentes.

La Constitución ordena construir acuerdos, pero no exige unanimidad entre partidos ni una aprobación ciudadana adicional. Si la elección no se concreta en los plazos establecidos, procede la insaculación (un sorteo entre los perfiles evaluados); primero en la Cámara y, si tampoco se resuelve ahí, en la Suprema Corte. Además, el artículo 37 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales obliga a elegir al sustituto “en el más breve plazo”.