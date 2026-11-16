La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) capacitó a elementos en el curso Stop the Bleed: Control de Hemorragias, con el propósito de fortalecer sus habilidades como primeros respondientes ante situaciones de emergencia, así como la entrega de 113 botiquines tácticos.

La capacitación contempla formación teórica y práctica para atender hemorragias que ponen en riesgo la vida, así como el uso adecuado y oportuno de herramientas de atención prehospitalaria, a fin de salvaguardar tanto la integridad de los elementos policiales como la de la ciudadanía.

El curso fue impartido por Jesús Steven Mendoza, instructor de Seguridad Ejecutiva, quien guio al personal en técnicas para controlar sangrados graves y utilizar correctamente los insumos de atención primaria.

Como parte de estas acciones, la SSPE contempla la entrega de 113 botiquines tácticos para la Subsecretaría de Estado Mayor, mediante recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).

Cada equipo incluye torniquete de acción de combate, gasa comprimida, tijeras de vendaje de titanio, férula de aluminio acolchada, paquete doble sellado de pecho, paquete de trauma con QuikClot, vendaje de compresión israelí, guantes de nitrilo y una maleta de atención prehospitalaria.

Durante el evento, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, destacó la importancia de preparar al personal para actuar ante emergencias y proteger la vida.

“ Nuestra responsabilidad va mucho más allá de prevenir y combatir los delitos; también tenemos el deber de proteger la vida, actuar oportunamente ante una emergencia y saber cómo auxiliar a quien lo necesite”, expresó.

Añadió que la capacitación y el equipamiento representan herramientas para fortalecer el trabajo diario de los elementos, pues conocer el uso de un torniquete, un vendaje o un equipo de atención prehospitalaria puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.